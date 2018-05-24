Сергей Карабасов отчитался о работе мэрии в 2017 году. В четверг, 24 мая, рязанский сити-менеджер выступил перед депутатами городской думы.
В числе позитивных тенденций он выделил экономику. Так, индекс промышленного производства составил 101%, а объем инвестиций вырос 36% (более 35 миллиардов рублей). Кроме того, замедлились темпы роста потребительских цен, а реальная заработная плата увеличилась на 3,7%.
За прошедший год в Рязани отремонтировали 47 участков дорог протяженностью 36,5 километров, а также по программе «Формирование современной городской среды» асфальт положили в 200 дворах.
В 2017 капремонт провели в 221 многоэтажке: отремонтировано 147 крыш, 75 фасадов и 89 лифтов.
Особо Карабасов отметил установку «
Главным событием в соцфере Рязани, по мнению сити-менеджера, стало открытие
В числе негативных моментов Карабасов привел финансовое состояние «
В завершении доклада Карабасов рассказал о планах на текущий год и ответил на вопросы депутатов.
По мнению политика, 2018 год станет для него более активным. В числе приоритетных задач он обозначил благоустройство площади Ленина, рязанских парков и дворов, ремонт дорог и строительство детсада в Кальном.