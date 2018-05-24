Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:40, 24 мая 2018 274
 0    0

Карабасов отчитался о работе мэрии в 2017 году

Карабасов отчитался о работе мэрии в 2017 году

Сергей Карабасов отчитался о работе мэрии в 2017 году. В четверг, 24 мая, рязанский сити-менеджер выступил перед депутатами городской думы.

В числе позитивных тенденций он выделил экономику. Так, индекс промышленного производства составил 101%, а объем инвестиций вырос 36% (более 35 миллиардов рублей). Кроме того, замедлились темпы роста потребительских цен, а реальная заработная плата увеличилась на 3,7%.

За прошедший год в Рязани отремонтировали 47 участков дорог протяженностью 36,5 километров, а также по программе «Формирование современной городской среды» асфальт положили в 200 дворах.

В 2017 капремонт провели в 221 многоэтажке: отремонтировано 147 крыш, 75 фасадов и 89 лифтов.

Особо Карабасов отметил установку «Звездного неба» на улице Почтовой и подсветки фасадов на зданиях в центре города, которые повлияли на туристическую привлекательность города.

Главным событием в соцфере Рязани, по мнению сити-менеджера, стало открытие школы № 75 в Песочне на 1100 мест и детсада в Семчине.

В числе негативных моментов Карабасов привел финансовое состояние «Автоколонны 1310», он рассказал о блокировке счетов предприятия и не исключил его банкротства.

В завершении доклада Карабасов рассказал о планах на текущий год и ответил на вопросы депутатов.

По мнению политика, 2018 год станет для него более активным. В числе приоритетных задач он обозначил благоустройство площади Ленина, рязанских парков и дворов, ремонт дорог и строительство детсада в Кальном.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
18:47, 24 мая 2018
Рязанские депутаты высоко оценили отчет Карабасова
18:40, 24 мая 2018
Карабасов отчитался о работе мэрии в 2017 году
14:07, 24 мая 2018
Любимов представил опыт региона по государственно-частному партнерству в соцсфере
10:31, 24 мая 2018
В Рязани определились с новыми руководителями избиркома
20:52, 23 мая 2018
Госсекретарь США пообещал ввести новые санкции против России
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
О мультфильмах. Как развлечь ребенка и хорошо провести с ним время

О мультфильмах. Как развлечь ребенка и хорошо провести с ним время

Найти фильм для семейного просмотра всегда можно в онлайн-кинотеатре Ivi.ru.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:51, 11 мая 2018 25 494
Еще одна рязанка поборется за титул «Мисс Maxim» 1
16:03, 17 мая 2018 23 677
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
19:54, 22 мая 2018 22 008
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
11:18, 14 мая 2018 21 804
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
8:11, 23 мая 2018 17 727
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
Все новости
Форум