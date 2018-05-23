В Рязани открыли «Авиадартс». Фото

В Рязани открылся третий этап международных соревнований военных летчиков «Авиадартс-2018». Церемония прошла в среду, 23 мая, на аэродроме в Дягилеве.
Участников поприветствовали заместитель главкома воздушно-космических сил России Андрей Юдин и его коллеги из других военных округов.
«Благодаря данному виду соревнований улучшилось качество боевой подготовки, и эти результаты не замедлили сказаться на воздушной выучке», — заявил Юдин.
Он выразил надежду, что «Авиадартс» пройдет на высочайшем уровне и жалоб на судейство, как и в прошлые годы, не будет. Замкомандующего пожелал летчикам показать лучшие профессиональные качества и пригласил рязанцев на состязания.
Вице-губернатор Игорь Греков назвал проведение «Авиадартса» большой честью для региона с «хорошими и крепкими» воинскими традициями. «Мы надеемся, что российские летчики снова одолеют всех, и мы приложим все возможные силы для их победы», — добавил он.
В течение этой недели для 60 летных экипажей из ВКС, военных округов и морской авиации ВМФ пройдет жеребьевка целей и мишеней для экипажей. Летчики также сдадут нормативы по физподготовке: проплывут 50 метров, подтянутся на перекладине и покидают баскетбольный мяч в корзину.