Тысячный хор в пятый раз споет в Рязанском кремле

В четверг, 24 мая, тысячный сводный хор в пятый раз споет в Рязанском кремле. Он исполнит песни Исаака Дунаевского, Анны Пахмутовой, Раймонда Паулса, Александра Матвиенко и скончавшегося в прошлом году Владимира Шаинского.
Гости услышат, например, около двух десятков известных композиций, например, «Когда цвели сады», «Русский вальс», «Лада», «от Волги до Енисея» и «Выйду ночью в поле с конем».
Концерт начнется в 18:00. Его откроют духовными сочинениями в честь Дня славянской письменности и культуры. Тысячный хор исполнит гимн основателям славянской письменности святым Кириллу и Мефодию.
На ступенях Успенского собора споют артисты академического хора имени Попова, камерного хора филармонии, академического и народного хоров музыкального колледжа, ведущих городских коллективов и 28 районов области, хор медиков из ОКБ и городской клинической больницы №8, сводного хора школ искусств. Солистами выступят квинтет духовенства Рязанской епархии, Наталья Нелюбина из музтеатра, мужской ансамбль «Братцы-Рязанцы». Также организаторы пригласили артиста Екатеринбургского театра оперы и балета Александра Суханова.
Аккомпанировать тысячному хору будут два оркестра — губернаторский симфонический и хора Попова.