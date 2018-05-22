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13:37, 22 мая 2018 228
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Тысячный хор в пятый раз споет в Рязанском кремле

Тысячный хор в пятый раз споет в Рязанском кремле

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 24 мая, тысячный сводный хор в пятый раз споет в Рязанском кремле. Он исполнит песни Исаака Дунаевского, Анны Пахмутовой, Раймонда Паулса, Александра Матвиенко и скончавшегося в прошлом году Владимира Шаинского.

Гости услышат, например, около двух десятков известных композиций, например, «Когда цвели сады», «Русский вальс», «Лада», «от Волги до Енисея» и «Выйду ночью в поле с конем».

Концерт начнется в 18:00. Его откроют духовными сочинениями в честь Дня славянской письменности и культуры. Тысячный хор исполнит гимн основателям славянской письменности святым Кириллу и Мефодию.

На ступенях Успенского собора споют артисты академического хора имени Попова, камерного хора филармонии, академического и народного хоров музыкального колледжа, ведущих городских коллективов и 28 районов области, хор медиков из ОКБ и городской клинической больницы №8, сводного хора школ искусств. Солистами выступят квинтет духовенства Рязанской епархии, Наталья Нелюбина из музтеатра, мужской ансамбль «Братцы-Рязанцы». Также организаторы пригласили артиста Екатеринбургского театра оперы и балета Александра Суханова.

Аккомпанировать тысячному хору будут два оркестра — губернаторский симфонический и хора Попова.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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