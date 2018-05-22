Прокуратура направила в суды иски к еще нескольким рязанским ТЦ

Прокуратура направила в суды иски к еще нескольким рязанским торговым центрам. Надзорный орган требует закрыть их до устранения нарушений пожарной безопасности, сообщила его пресс-служба.
Претензии есть к торговым центрам «Солнечный», «Малина», «Аркада», «Леруа Мерлен», а также к ООО «Фирма «Детский мир», ТРЦ «Атрон», ТЦ «Аркада», ТД «Русь» (Михайлов), универмагу ТЗПО «КООП-Центр» (Сапожок), игровому центру «Джунгли» ТЦ «Арта».
Сейчас в судах
После пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» рязанские прокуратура и МЧС