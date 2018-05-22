В Рязанской области проверили около трехсот объектов после пожара в «Зимней вишне»

Рязанские прокуратура и МЧС обследовали около трехсот объектов после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Проверяющие нашли более семисот нарушений. К дисциплинарной ответственности привлекли 97 человек, в отношении еще 232 человек возбудили административные производства. Об этом сообщил и. о. прокурора региона Юрий Монахов на брифинге во вторник, 22 мая.
В беседе с журналистами он также рассказал, что прокуратура направила в суды 31 иск, в том числе в отношении
Судебные иски к рязанским торговым центрам в прокуратуре назвали вынужденной мерой. «Мы понимали, что иными мерами не можем понудить владельцев исправить нарушения, которые выявили в ходе проверки», — заявил Монахов.
Недостроенные объекты тоже попали под проверку. По словам начальника ГУ МЧС по региону Сергея Филиппова, это позволило устранить нарушения во время строительства семи торговых точек.