Муниципальный транспорт Рязани терпит убытки из-за льгот в маршрутках. Об этом заявил начальник городского управления транспорта Сергей Кулик на комитете по бюджету и налогам гордумы.
По его словам, за первый квартал 2018 года из-за льготников, которые начали пользоваться маршрутками, муниципальный транспорт потерял 7,5 миллиона рублей.
Так, «Автоколонна 1310» потеряла около 630 тысяч пассажиров, а «УРТ» — 770 тысяч.
«Но мы не стоим на месте, мы снижаем количество подвижного состава, экономим на топливе, электричестве и зарплатах», — подчеркнул Кулик. Подобные меры, за три месяца позволили сэкономить 1,4 миллиона.
В целом первый квартал 2018 года «Автоколонна 1310» завершила с прибылью в 8 миллионов, а «УРТ» с аналогичным убытком.
Напомним, осенью 2017 года мэрия