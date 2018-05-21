В Рязанском районе нашли тело утонувшей трехлетней девочки

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В понедельник, 21 мая, в Рязанском районе нашли тело трехлетней девочки, которая утонула в Пре. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Труп ребенка удалось обнаружить в километре ниже по течению.
На месте работают следователи, точную причину смерти установят по итогам экспертизы.
Напомним, трагедия произошла 17 мая в Деулино. Мать находилась около водоема с тремя дочерьми. Одна их них зашла в реку и увязла в иле. Когда женщина попыталась ее вытащить, сама оступилась и провалилась под воду. Дети бросились на помощь, но сильное течение начало их сносить. Мать успела спасти одну из трехлетних дочерей, шестилетняя выбралась на берег сама.