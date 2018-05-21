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10:51, 21 мая 2018 807
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В Рязанском районе нашли тело утонувшей трехлетней девочки

В Рязанском районе нашли тело утонувшей трехлетней девочки

В понедельник, 21 мая, в Рязанском районе нашли тело трехлетней девочки, которая утонула в Пре. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Труп ребенка удалось обнаружить в километре ниже по течению. На месте работают следователи, точную причину смерти установят по итогам экспертизы.

Напомним, трагедия произошла 17 мая в Деулино. Мать находилась около водоема с тремя дочерьми. Одна их них зашла в реку и увязла в иле. Когда женщина попыталась ее вытащить, сама оступилась и провалилась под воду. Дети бросились на помощь, но сильное течение начало их сносить. Мать успела спасти одну из трехлетних дочерей, шестилетняя выбралась на берег сама.

Тело утонувшей девочки искали несколько дней.


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