Появились подробности гибели трехлетней девочки на Пре.
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Спасая ее, женщина бросилась в воду, две другие девочки в это время тоже оказались в реке. Рязанке удалось спасти шестилетнюю дочь и одну из младших сестер-близняшек. Третья девочка, предположительно, утонула.
Другую версию событий изложило издательство «
Женщина хотела помочить ноги и спустилась к воде. Оступившись, она с криком упала в воду.
Увидев это, дети бросились к маме. Течение подхватило их, и пока рязанка спасала одну из младших близняшек,
К поискам привлекли водолазов, специалисты поисково-спасательной службы на воде обследуют дно реки и прибрежную зону.
Следователи организовали проверку по факту предполагаемой гибели ребенка.