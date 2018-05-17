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15:34, 17 мая 2018 1 199
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Появились подробности гибели трехлетней девочки на Пре

Появились подробности гибели трехлетней девочки на Пре

Появились подробности гибели трехлетней девочки на Пре.

По информации СУ СКР по Рязанской области, в четверг, 17 мая, мать с тремя дочерьми отдыхала на берегу Пры. Во время игры одна из младших девочек стала тонуть.

Спасая ее, женщина бросилась в воду, две другие девочки в это время тоже оказались в реке. Рязанке удалось спасти шестилетнюю дочь и одну из младших сестер-близняшек. Третья девочка, предположительно, утонула.

Другую версию событий изложило издательство «Пресса» со ссылкой на начальника пожарной части № 21 Эдуарда Лукина.

Женщина хотела помочить ноги и спустилась к воде. Оступившись, она с криком упала в воду.

Увидев это, дети бросились к маме. Течение подхватило их, и пока рязанка спасала одну из младших близняшек, течение унесло вторую. Старшая шестилетняя дочь смогла выбраться на берег самостоятельно.

К поискам привлекли водолазов, специалисты поисково-спасательной службы на воде обследуют дно реки и прибрежную зону.

Следователи организовали проверку по факту предполагаемой гибели ребенка.


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