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17:13, 21 мая 2018 637
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В «Барсе на Московском» открылся новый «бюджетный» кинотеатр 1

В «Барсе на Московском» открылся новый «бюджетный» кинотеатр

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В «Барсе на Московском» открылся новый кинотеатр. В понедельник, 21 мая, на третьем этаже торгового центра начал свою работу «Тетерин Фильм».

Пока интерьер не поменялся, со входа не убрали надпись «Люксор», а билеты продают в баре. «Сейчас у нас техническое открытие, логотип поменяется в течение ближайшего времени. Для нас это рабочий момент, никаких торжественных церемоний и не планировалось», — рассказал владелец сети кинотеатров Олег Тетерин.

По его словам, главное, чтобы посетители бесперебойно получали качественную услугу.

В кинотеатре продолжает работать шесть залов, однако Тетерин планирует увеличить их число. Стоимость билетов на сегодняшний день — от 99 до 189 рублей.

«Глобальных изменений здесь мы не планируем, проведем аудит оборудования, что-то будем менять, — отметил собеседник. — Мы существуем всего два года, но уже имеем 70 кинозалов. Можно сказать, что Рязань — наш самый крупный город, но мы будем развиваться и дальше».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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