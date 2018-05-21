В «Барсе на Московском» открылся новый «бюджетный» кинотеатр

В «Барсе на Московском» открылся новый кинотеатр. В понедельник, 21 мая, на третьем этаже торгового центра начал свою работу «Тетерин Фильм».
Пока интерьер не поменялся, со входа не убрали надпись «Люксор», а билеты продают в баре. «Сейчас у нас техническое открытие, логотип поменяется в течение ближайшего времени. Для нас это рабочий момент, никаких торжественных церемоний и не планировалось», — рассказал владелец сети кинотеатров Олег Тетерин.
По его словам, главное, чтобы посетители бесперебойно получали качественную услугу.
В кинотеатре продолжает работать шесть залов, однако Тетерин планирует увеличить их число. Стоимость билетов на сегодняшний день — от 99 до 189 рублей.
«Глобальных изменений здесь мы не планируем, проведем аудит оборудования, что-то будем менять, — отметил собеседник. — Мы существуем всего два года, но уже имеем 70 кинозалов. Можно сказать, что Рязань — наш самый крупный город, но мы будем развиваться и дальше».