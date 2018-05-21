Рязанцев в седьмой раз приглашают на «Кремлевские вечера». Программа

Рязанцев вновь приглашают на «Кремлевские вечера». Седьмой музыкальный фестиваль пройдет с 5 по 12 июня. Его откроют рязанский губернаторский симфонический оркестр, камерный хор и солисты московских музыкальных театров. Они исполнят оперу М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Начало в 19:00.
8 июня для рязанцев выступят «Юные дарования России» (стипендиаты Рязанской области, детский свободный духовой оркестр Рязани и губернаторский симфонический оркестр). Начало в 13:00.
В этот же день в 19:00 начнется музыкально-литературная фантазия на стихи С. А. Есенина «Родился я с песнями» (актеры театра на Соборной, государственный академический русский хор имени Попова).
9 июня в 18:00 на сцене будет ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под руководством дирижера Ильи Дербилова.
10 июня к 135-летию А. В. Александрова выступит в кремле выступят тульский государственных хор, мужской хор калужской областной филармонии и рязанский камерный хор.
Фестиваль завершится в День России. 12 июня гостей ждет музыкально-поэтический спектакль по поэме А. С. Пушкина «Полтава» (рязанский губернаторский симфонический оркестр, худрук и главный дирижер Сергей Оселков и Народный артист России Сергей Шакуров).