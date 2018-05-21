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14:15, 21 мая 2018 389

«Рязаньавтодор» ремонтирует дороги в четырех районах области 1

«Рязаньавтодор» ремонтирует дороги в четырех районах области

«Рязаньавтодор» продолжает ремонтировать дороги области. В частности, работы проводят на трассе «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород — Кольдюки — Любовниково» протяженностью 1,183 км в Касимовском районе; протяженностью 3,6 км в Новомичуринске; на трех участках дороги «Рязань — Пронск — Скопин» протяженностью 6,127 км в Пронском районе и на трассе «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» протяженностью 10,695 км в Рязанском районе.

Уже завершают ремонт картами двух дорог в Рязанскои районе: «Спас-Клепики — Рязань» — подъезд Поляны и «Спас-Клепики — Рязань» — подъезд Ласково.

Также «Рязаньавтодор» начал строить дорогу «Рыбное (от трассы М-5) — Пальные — Пионерский — Большое Жоково — граница района» до подъезда к Сапково протяженностью 3,525 км.

Кроме того, на региональных трассах наносят разметку. Сотрудники «Рязаньавтодора» ежедневно убирают мусор с обочин и остановок, правят дорожные знаки и сигнальные столбики, ремонтируют и заменяют барьерное ограждение.

Диспетчерская служба компании работает в круглосуточном режиме: 44-32-75.


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