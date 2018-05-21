Разбившийся в Ленобласти пилот Су-29 был уроженцем рязанской деревни

Разбившийся в Ленобласти пилот Су-29 Владимир Чвоков был уроженцем деревни Сидорово в Касимовском районе. Об этом сообщает
В воскресенье, 20 мая, Су-29
Владимир Чвоков окончил факультет летательных аппаратов в Самарском аэрокосмическом университете имени Королева в 1981 году. После этого он учился в Ленинградском институте путей сообщения, а также на факультете ракетно-космической техники «Военмеха» и в центре летной подготовки «Невский авиационный клуб».
По данным издания, Чвоков летал как минимум десять лет и «мог позволить себе самолет»: он был гендиректором и совладельцем ООО «Питер Пром Инвест». Компания занимается разработкой проектов промышленных процессов и производств. Чвокову также принадлежит «Промресурс», производящий оборудование специального назначения, в том числе и для оборонной промышленности.
«Уважаемый и идейный человек, талантливый инженер, с матчастью на „ты“. Всегда можно было к нему за советом обратиться, — рассказал о погибшем пилот-инструктор Павел Евкайкин. — Детей он своих со школьного возраста на аэродром приводил. Что касается самолета, то это отличная машина. На соревнованиях, „Сучок“, как его называют, всегда в топе».
По словам мужчины, на разбившемся самолете стоял новый двигатель, сам аппарат недавно прошел профилактический осмотр.
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