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8:37, 21 мая 2018 1 075
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Разбившийся в Ленобласти пилот Су-29 был уроженцем рязанской деревни

Разбившийся в Ленобласти пилот Су-29 был уроженцем рязанской деревни

Разбившийся в Ленобласти пилот Су-29 Владимир Чвоков был уроженцем деревни Сидорово в Касимовском районе. Об этом сообщает 47news.

В воскресенье, 20 мая, Су-29 потерпел крушение в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы в деревне Куммолово Ломоносовского района. Самолет полностью разрушился, 60-летний мужчина погиб на месте. По одной из версий, у Су-29 сорвало фонарь кабины, по другой — конструкция оглушила пилота.

Владимир Чвоков окончил факультет летательных аппаратов в Самарском аэрокосмическом университете имени Королева в 1981 году. После этого он учился в Ленинградском институте путей сообщения, а также на факультете ракетно-космической техники «Военмеха» и в центре летной подготовки «Невский авиационный клуб».

По данным издания, Чвоков летал как минимум десять лет и «мог позволить себе самолет»: он был гендиректором и совладельцем ООО «Питер Пром Инвест». Компания занимается разработкой проектов промышленных процессов и производств. Чвокову также принадлежит «Промресурс», производящий оборудование специального назначения, в том числе и для оборонной промышленности.

«Уважаемый и идейный человек, талантливый инженер, с матчастью на „ты“. Всегда можно было к нему за советом обратиться, — рассказал о погибшем пилот-инструктор Павел Евкайкин. — Детей он своих со школьного возраста на аэродром приводил. Что касается самолета, то это отличная машина. На соревнованиях, „Сучок“, как его называют, всегда в топе».

По словам мужчины, на разбившемся самолете стоял новый двигатель, сам аппарат недавно прошел профилактический осмотр.

Фото 47news


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