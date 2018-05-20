Разбившийся в Ленобласти Су-29 упал в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы

Самолет Су-29, который
«Самолет Су-29 вылетел с аэродрома Куммолово и потерпел крушение в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы. Пилот скончался на месте», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи.
Фото СК России
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Самолет Су-29, который
«Самолет Су-29 вылетел с аэродрома Куммолово и потерпел крушение в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы. Пилот скончался на месте», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи.
Фото СК России
© RZN.info
|
cледующая новость →В Рязанской области пропал 47-летний мужчина
После игры президент поблагодарил организаторов всех региональных турниров.