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21:45, 20 мая 2018 96
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Разбившийся в Ленобласти Су-29 упал в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы

Разбившийся в Ленобласти Су-29 упал в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы

Самолет Су-29, который разбился в Ленинградской области, упал в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил СК России в официальном канале в Telegram.

«Самолет Су-29 вылетел с аэродрома Куммолово и потерпел крушение в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы. Пилот скончался на месте», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи.

Фото СК России


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