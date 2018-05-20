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16:01, 20 мая 2018 2 073
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Вместо «Люксора» в «Барсе» откроется «Тетерин Фильм»

Вместо «Люксора» в «Барсе» откроется «Тетерин Фильм»

Вместо «Люксора» в «Барсе на Московском» откроется «Тетерин Фильм». Об этом сообщили в официальной группе кинотеатра «ВКонтакте».

По информации в соцсети, «Тетерин Фильм» заработает уже в понедельник, 21 мая.

Ранее стало известно, что «Люксор» в «Барсе на Московском» закроется в конце мая.

Сеть кинотеатров «Тетерин Фильм» насчитывает 44 кинозала в 35 городах России. Отметим, что на сайте кинотеатра информации об открытии в Рязани пока нет.


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