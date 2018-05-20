Вместо «Люксора» в «Барсе» откроется «Тетерин Фильм»

Вместо «Люксора» в «Барсе на Московском» откроется «Тетерин Фильм». Об этом сообщили в официальной
По информации в соцсети, «Тетерин Фильм» заработает уже в понедельник, 21 мая.
Ранее
Сеть кинотеатров «Тетерин Фильм»
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Вместо «Люксора» в «Барсе на Московском» откроется «Тетерин Фильм». Об этом сообщили в официальной
По информации в соцсети, «Тетерин Фильм» заработает уже в понедельник, 21 мая.
Ранее
Сеть кинотеатров «Тетерин Фильм»
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После игры президент поблагодарил организаторов всех региональных турниров.