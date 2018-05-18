Комиссия по слушаниям отклонила проект перевода солотчинских апартаментов в зону жилья

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру отклонить проект перевода солотчинских апартаментов в зону жилья. Заключение официально опубликовано в пятницу, 18 мая.
Многоэтажные апартаменты (Солотча, дом №34), расположенные в зоне зданий временного проживания на участках с площадями 4 784 и 11 260 квадратных метров, запрашивали использовать как жилые дома.
Аналогично хотели использовать участок с гостиницей площадью 3 517 квадратных метров (Солотча, дом №8 корпус 39).
На слушаниях большинство рязанцев, среди которых были собственники жилья,