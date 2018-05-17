В Рязани начали менять аварийные лифты. Фото

В Рязани начали менять аварийные лифты. В четверг, 17 мая, работы начали проводить в многоэтажном доме на улице Зубковой 16/36.
Как рассказала местная жительница Татьяна Круглова, дому около 34-х лет и в нем проживает много пенсионеров.
«Мы часто застревали в лифте, а подниматься пожилым людям на девятый этаж очень трудно, поэтому мы рады ремонту», — подчеркнула собеседница.
Современные лифты Карачаровского механического завода оборудованы кнопками вызова с азбукой Браиля, у них есть функция плавного трогания и остановки лифта.
Директор по проведению капремонта многоквартирных домов Рязанской области Виктория Сорокина отметила, что в городе поменяют 86 лифтов в 28 многоэтажках.
Сумма первого контракта около 176 миллионов рублей, работы завершат до 14 июня.
Замену лифтов начали с отдаленных районов Рязани, в 2018 году в городе планируется установка еще около сорока штук.