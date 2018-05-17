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12:54, 17 мая 2018 1 193
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На следующей неделе под Рязанью стартует всеармейский этап «Авиадартса-2018»

На следующей неделе под Рязанью стартует всеармейский этап «Авиадартса-2018»

На следующей неделе на полигоне Дубровичи под Рязанью стартует всеармейский этап «Авиадартса-2018». Об этом сообщило Минобороны России.

Летчики выступят на истребителях МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, бомбардировщиках Су-34 и Су-24М, штурмовиках Су-25, дальних бомбардировщиках Ту-22М3, «транспортниках» Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8. Всего в конкурсе примут участие 60 экипажей из четырех военных округов и авиации Северного флота. Они уже начали прибывать на аэродром Дягилево.

Офицеры будут соревноваться в физподготовке, воздушной разведке, технике пилотирования, уничтожении наземных целей. Помимо этого истребители отработают преодоление системы ПВО условного противника и элементы воздушного боя.

Итоги конкурса подведут в семи номинациях по родам авиации. Соревнования пройдут с 23 мая по 2 июня.

По информации RZN.info, один из соревновательных дней, 25 мая, будет открытым для посещения.


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