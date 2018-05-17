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14:29, 17 мая 2018 615
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Федеральные власти похвалили Рязанскую область за «Бережливое производство»

Федеральные власти похвалили Рязанскую область за «Бережливое производство»

Фото: Pixabay.com

Помощник главы Минэкономразвития Юлия Урожаева похвалила Рязанскую область за «Бережливое производство». Об этом в четверг, 17 мая, сообщил сайт регионального правительства.

Пилотный проект запустили более года назад.

«Выступление губернатора Николая Любимова, других представителей делегации, в которых рассказывалось об опыте в этом направлении, было встречено с огромным вниманием, — отметила Урожаева на межрегиональном форуме „Производительность 360“. — Мы видим, что предложенные инструменты применимы везде, и будут интересны всем участникам».

На форуме Николай Любимов рассказал, что бережливым технология в Рязани начнут обучать с сентября. Он объявил 2018-й годом бережливого производства.


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