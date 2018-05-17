Федеральные власти похвалили Рязанскую область за «Бережливое производство»

Помощник главы Минэкономразвития Юлия Урожаева похвалила Рязанскую область за «Бережливое производство». Об этом в четверг, 17 мая,
Пилотный проект запустили более года назад.
«Выступление губернатора Николая Любимова, других представителей делегации, в которых рассказывалось об опыте в этом направлении, было встречено с огромным вниманием, — отметила Урожаева на межрегиональном форуме „Производительность 360“. — Мы видим, что предложенные инструменты применимы везде, и будут интересны всем участникам».
На форуме Николай Любимов рассказал, что бережливым технология в Рязани