Больной раком рязанский хирург собирает деньги на еще одну операцию

Больной раком рязанский хирург Иван Успенский собирает деньги на еще одну операцию. Об этом он написал на своей странице .

«За время отсутствия болячку свою я так и не победил (но и она меня, так что все ок). В крови и костном мозге все более-менее нормально, но те самые очаги, которые остались в костях таза, никуда исчезать не собираются. На МРТ они выглядят, как опухоли, но это все же лейкоз, потому варианты избавиться от такого прекрасного „багажа“ все же есть», — рассказал Успенский.

Сейчас рязанец проходит бесплатный курс лечения «новым ультра-супер-мега-революционным препаратом, ценой примерно в полтора миллиона за капельницу», но он не дает ожидаемого результата.

«Исходя из этого, созрел новый план лечения. Во-первых, надо будет провести CAR-T терапию, это та, из первого абзаца. А, во-вторых, после нее, снова махнуть костный мозг, на сей раз неродственный, то есть сестра заведомо не подходит. Трансплантация костного мозга — нечастое событие в популяции, потому перенести их две будет, мне кажется, совсем круто. Надо попробовать», — написал он.

По словам мужчины, сейчас рассматривают все возможные варианты терапии, например, в Израиле, Корее и Китае. Цена лечения — полмиллиона долларов (около тридцати миллионов рублей).

Деньги можно перевести на карту Сбербанка: 4276 5300 1189 1491.