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11:22, 17 мая 2018 1 497
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Больной раком рязанский хирург собирает деньги на еще одну операцию

Больной раком рязанский хирург собирает деньги на еще одну операцию

Больной раком рязанский хирург Иван Успенский собирает деньги на еще одну операцию. Об этом он написал на своей странице.

«За время отсутствия болячку свою я так и не победил (но и она меня, так что все ок). В крови и костном мозге все более-менее нормально, но те самые очаги, которые остались в костях таза, никуда исчезать не собираются. На МРТ они выглядят, как опухоли, но это все же лейкоз, потому варианты избавиться от такого прекрасного „багажа“ все же есть», — рассказал Успенский.

Сейчас рязанец проходит бесплатный курс лечения «новым ультра-супер-мега-революционным препаратом, ценой примерно в полтора миллиона за капельницу», но он не дает ожидаемого результата.

«Исходя из этого, созрел новый план лечения. Во-первых, надо будет провести CAR-T терапию, это та, из первого абзаца. А, во-вторых, после нее, снова махнуть костный мозг, на сей раз неродственный, то есть сестра заведомо не подходит. Трансплантация костного мозга — нечастое событие в популяции, потому перенести их две будет, мне кажется, совсем круто. Надо попробовать», — написал он.

По словам мужчины, сейчас рассматривают все возможные варианты терапии, например, в Израиле, Корее и Китае. Цена лечения — полмиллиона долларов (около тридцати миллионов рублей).

Деньги можно перевести на карту Сбербанка: 4276 5300 1189 1491.

Ранее Иван Успенский выпустил книгу о своей борьбе с раком.


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