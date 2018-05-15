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8:27, 15 мая 2018 58
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В Кемерове начали сносить «Зимнюю вишню». Видео

В Кемерове начали сносить «Зимнюю вишню». Видео

В Кемерове начали сносить ТЦ «Зимняя вишня». Прямую трансляцию сноса ведет региональный сайт Кузбасса A42.ru.

Здание решили демонтировать после трагедии 25 марта, когда в пожаре погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

Под снос попало не только основное здание «Зимней вишни», но и рядом стоящие строения, передает vse42.ru.

Врио главы региона Сергей Цивилев рассказал, что большинство жителей города высказались за строительство на месте ТЦ сквера. На территории появится часовня или памятник.

Следствие рассматривает несколько причин транического пожара, в том числе поджог и неисправность электропроводки. По делу арестованы восемь человек.


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