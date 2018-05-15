Красный для российских пешеходов ограничат 45 секундами

Красный сигнал светофора для российских пешеходов ограничат 45 секундами. Норму закрепят в предварительном национальном стандарте о светофорном регулировании, пишут «
Разработчики считают, что такие изменения помогут снизить аварийность.
Сейчас на переходах люди могут ждать зеленого сигнала до трех минут. Эксперты рассказали, что пешеходы начинают перебегать на красный свет уже после 45 секунд.
Предварительный национальный стандарт даст возможность проверить новые технологии на практике до принятия ГОСТа.
Напомним, все рязанские светофоры