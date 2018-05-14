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20:00, 14 мая 2018 306
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RZN.info ведет трансляцию со следователем Дмитрием Плоткиным

RZN.info ведет трансляцию со следователем Дмитрием Плоткиным

RZN.info ведет трансляцию со следователем Дмитрием Плоткиным. Он расскажет о громких резонансных делах, раскрытых при его участии и ответит на вопросы читателей. Их можно задать в группе RZN.info «ВКонтакте» и в официальном аккаунте Instagram и в комментариях к новости.

Плоткин с 1982 года работал следователем в Скопине, с 1985 года переведен в Рязань сначала старшим следователем, потом старшим следователем по особо важным делам, с 2007 по 2016 годы был старшим помощником прокурора Рязанской области.

Он занимался расследованиями убийств, связанных с «Айрапетовской» и «Слоновской» преступными группировками, делами «скопинского извращенца» Виктора Мохова и «групп смерти» в социальных сетях. Плоткин является одним из главных героев документального фильма «Охота на Слонов» из цикла «Криминальная Россия».

На прошлой неделе Плоткин уже отвечал на вопросы читателей RZN.info в прямом эфире. Тогда он рассказывал в прямом эфире о «группах смерти», людоеде из Старожилова и подельниках «скопинского маньяка» Мохова.


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