RZN.info ведет трансляцию со следователем Дмитрием Плоткиным. Он расскажет о громких резонансных делах, раскрытых при его участии и ответит на вопросы читателей. Их можно задать в группе RZN.info «
Плоткин с 1982 года работал следователем в Скопине, с 1985 года переведен в Рязань сначала старшим следователем, потом старшим следователем по особо важным делам, с 2007 по 2016 годы был старшим помощником прокурора Рязанской области.
Он занимался расследованиями убийств, связанных с «Айрапетовской» и «Слоновской» преступными группировками, делами «скопинского извращенца» Виктора Мохова и «групп смерти» в социальных сетях. Плоткин является одним из главных героев документального фильма «Охота на Слонов» из цикла «Криминальная Россия».
На прошлой неделе Плоткин уже отвечал на вопросы читателей RZN.info в прямом эфире. Тогда он