Появились фото с места смертельного пожара в Милославском районе

Издательство «
Полностью сгорели две квартиры, еще в одной огонь уничтожил кухню.
В доме жили две многодетные семьи (в одной четверо, в другой — пятеро детей). Все 17 жильцы сгоревшего дома будут жить у родственников.
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Фото: Издательство «Пресса»
Издательство «
Полностью сгорели две квартиры, еще в одной огонь уничтожил кухню.
В доме жили две многодетные семьи (в одной четверо, в другой — пятеро детей). Все 17 жильцы сгоревшего дома будут жить у родственников.
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