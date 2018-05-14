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16:25, 14 мая 2018 565
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Появились фото с места смертельного пожара в Милославском районе

Появились фото с места смертельного пожара в Милославском районе

Фото: Издательство «Пресса»

Издательство «Пресса» опубликовало фотографии с места смертельного пожара в поселке Центральный Милославского района. В загоревшемся двухэтажном доме погибли женщина 1953 года и мужчина 1977 года рождения.

Полностью сгорели две квартиры, еще в одной огонь уничтожил кухню.

В доме жили две многодетные семьи (в одной четверо, в другой — пятеро детей). Все 17 жильцы сгоревшего дома будут жить у родственников.


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