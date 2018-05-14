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9:33, 14 мая 2018 51
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На пожаре в Милославском районе пострадали люди

На пожаре в Милославском районе пострадали люди

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

На пожаре в поселке Центральный Милославского районе пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал поступил в понедельник, 14 мая, в 01:35. Загорелся двухэтажный кирпичный дом. Его тушили пять пожарных расчетов.


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1 неделя назад
Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

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