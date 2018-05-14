На пожаре в Милославском районе пострадали люди

На пожаре в поселке Центральный Милославского районе пострадали люди. Об этом
Сигнал поступил в понедельник, 14 мая, в 01:35. Загорелся двухэтажный кирпичный дом. Его тушили пять пожарных расчетов.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
На пожаре в поселке Центральный Милославского районе пострадали люди. Об этом
Сигнал поступил в понедельник, 14 мая, в 01:35. Загорелся двухэтажный кирпичный дом. Его тушили пять пожарных расчетов.
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Машина оборудована тремя рядами сидений и является первым семиместным внедорожником марки Volkswagen.