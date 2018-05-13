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18:27, 13 мая 2018 482
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В Рязани выступит экс-гитаристка Майкла Джексона

В Рязани выступит экс-гитаристка Майкла Джексона

В Рязани выступит экс-гитаристка Майкла Джексона. Об этом сообщила рязанская филармония.

Дженнифер Баттен несколько лет проработала в мировых турах Майкла Джексона перед аудиторией в пять миллионов зрителей. В Рязани она сыграет с Романом Мирошниченко.

Как отмечают организаторы концерта, «вживую услышать ее сверхдинамичные соло — большая удача».

Музыканты исполнят хиты Майкла Джексона, группы Nirvana, а также композиции из своих новых альбомов.

Концерт пройдет 31 мая в рязанском дворце молодежи. Начало в 19:00.

Фото сайта Майкла Джексона


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