В Рязани выступит экс-гитаристка Майкла Джексона. Об этом сообщила рязанская филармония.
Дженнифер Баттен несколько лет проработала в мировых турах Майкла Джексона перед аудиторией в пять миллионов зрителей. В Рязани она сыграет с Романом Мирошниченко.
Как отмечают организаторы концерта, «вживую услышать ее сверхдинамичные соло — большая удача».
Музыканты исполнят хиты Майкла Джексона, группы Nirvana, а также композиции из своих новых альбомов.
Концерт пройдет 31 мая в рязанском дворце молодежи. Начало в 19:00.
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