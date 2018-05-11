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16:28, 11 мая 2018 1 200
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В понедельник в Рязани отключат горячую воду еще на 29 улицах. Адреса

В понедельник в Рязани отключат горячую воду еще на 29 улицах. Адреса

В понедельник, 14 мая, в Рязани отключат горячую воду еще на 29 улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 14 по 15 мая горячее водоснабжение отключат по адресу: улица Карла Маркса, дом №3 корпус 2.

С 14 по 18 мая по следующим адресам:

  • улица 1-я Прудная, дома №№ 18 (детский сад 105), 21, 24;
  • улица Бирюзова, дома №№ 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 5, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 4-а (детский сад 126), 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2;
  • улица Высоковольтная, дома №№ 16 корпус 1, 16 корпус 2, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 20, 34 корпус 3;
  • улица Интернациональная, дома №№ 3, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 1, 5, 5 корпус 1, 6 (школа №58);
  • улица профессора Никулина, дома №№ 4, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2;
  • улица Связи, дом №17-а (школа №38);
  • улица Соколовская, дома №№ 2-а, 2-б, 6 корпус 1;
  • улица Чкалова, дома №№ 3, 5 корпус 1, 7 корпус 1, 9-а (школа №17).

С 14 по 25 мая горячую воду отключат по адресам:

  • улица 1-е Бутырки, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 34 (детскийсад 133), 40/1;
  • улица 2-е Бутырки, дома №№ 1, 5, 9, 11, 13;
  • улица 3-и Бутырки, дома №№ 1, 2, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 9;
  • улица Васильевская, дом №16;
  • улица Каширина, дом №1;
  • улица Лесопарковая, дома №№ 8 корпус 1, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 12 корпус 3;
  • улица Мещерская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 17, 18, 19, 19 корпус 1;
  • улица Новоселов, дома №№ 51, 51 корпус 1, 51 корпус 2, 51 корпус 3, 53, 53 корпус 1, 53 корпус 2, 53 корпус 3, 55;
  • Окское шоссе, дом №1;
  • улица Павлова, дома №33 и №52;
  • улица Полевая, дом №32;
  • поселок Мехзавода, дома №№ 3, 4, 7 (детский сад 18), 10, 22 корпус 1, 24, 24 корпус 2, 24 корпус 1, 25 (школа 54), 35, 35а (д/сад 48), 36, 37;
  • проезд Речников, дома №№ 1, 1-а, 1-б, 1-в;
  • улица Рыбацкая, дом №4 (детский сад 66);
  • улица Свободы, дом №95;
  • улица Семинарская, дома №№ 35, 35 корпус 1, 43, 44/3, 46;
  • улица Шереметьевская, дома №№ 9, 9 корпус 1, 9 корпус 2.

С 14 по 22 мая по следующим адресам:

  • улица Загородная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6 (детский сад 161), 8, 10, 12, 16, 18, 22 корпус 4, 22 корпус 5;
  • улица Полиграфистов, дома №7 и №55;
  • район Солотча, дома №№ 34-а, 34-б, 34-в, 34 корпус 1.

Напомним, горячую воду в Рязани начали отключать 10 мая. Полный график отключений горячей воды летом можно посмотреть по ссылке.


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