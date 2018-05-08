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18:40, 8 мая 2018 1 358
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В четверг в Рязани начнут отключать горячую воду. Адреса

В четверг в Рязани начнут отключать горячую воду. Адреса

В четверг, 10 мая, в Рязани начнут отключать горячую воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 10 по 18 мая воды не будет по адресам:

  • улица Зафабричная, дома №№ 2 корпус 1, 4, 5, 6, 7, 8;
  • улица Птицеводов, №№ 2, 3, 5, 12.

С 10 по 23 мая по следующим адресам:

  • 3-й переулок МОГЭС, дом №3;
  • улица Белякова, дома №№ 1-а (школа №21), 2-а, 6, 7, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-а (детский сад №31), 27, 28, 29, 30, 30-а, 31, 32, 33, 34;
  • улица Введенская, дома №№ 86, 86 корпус 1;
  • улица Вокзальная, дома №№ 5, 7;
  • улица Горького, дома №№ 15, 15 корпус1, 15 корпус 2, 20 (детский сад №111), 80;
  • улица Дзержинского, дом №11;
  • улица Есенина, дома №№ 41, 43, 45, 45 корпус 1, 47/24, 71;
  • улица Каширина, дом №6;
  • улица Колхозная, дома №№ 12, 14 корпус 1, 14, 16;
  • улица МОГЭС, дома №№ 11 (детский сад №10), 14, 16, 28, 30;
  • улица Павлова, дома №№ 12, 28 (детский сад №32), 46;
  • Первомайский проспект, дома №№ 19 (детский сад №20), 31 (школа-интернат №3), 37/1, 58 корпус 1, 60 корпус 1, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66, 66 корпус 1, 66 корпус 2;
  • улица Пожалостина, дом №14/18;
  • улица Семинарская, дома №№ 19, 19 корпус 1, 19 корпус 2;
  • улица Сенная, дом №18;
  • улица Соборная, дом №23;
  • улица Фрунзе, дома №№ 2, 2-а.

С 11 по 24 мая воды не будет по адресам:

  • улица Березовая, дома №№ 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-з, 1-и (детский сад №43), 1-к, 1 корпус 1, 1-м, 1-л, 1-н, 2, 3, 3 корпус 1, 4, 6, 8, 10, 12;
  • улица Братиславская, дома №№ 2 корпус 1, 21, 9-а (школа-интернат №1), ½;
  • улица Гоголя, дома №№ 3, 4, 9/8, 12/9, 17, 21, 23, 29, 31, 32 корпус 2, 33, 33 корпус 1, 35, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 35 корпус 3, 37, 37 корпус 1 (детский сад №136), 39, 43/26, 45 корпус 1, 45 корпус 2;
  • улица Корнилова, дом №2-б;
  • улица Котовского, дом №1/3;
  • улица Кутузова, дома №№ 12 корпус 1, 46, 46-а;
  • улица Мусоргского, дома №№ 66, 67, 68 корпус 1, 68 корпус 2;
  • улица Нахимова, дома №№ 1 (школа №57), 3, 3 корпус 1, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 68;
  • улица Островского, дома №№ 12, 14, 15, 15-а (детский сад №12), 18, 18 корпус 1, 20, 20 корпус 1, 22, 22 корпус 1, 4 (детский сад №160);
  • улица Полетаева, дома №№ 10/10, 11 корпус 1, 13 корпус 1, 13, 14-а (школа-интернат №1), 15, 19 корпус 1, 19/10, 21, 23, 25, 25 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 28, 29 корпус 1, 5, 1/14;
  • проезд Островского, дома №№ 3 (детский сад №73), 9, 4-а;
  • улица Ушакова, дом №2;
  • улица Черновицкая, дома №№ 19, 19 корпус 1, 21 корпус 1, 23, 23 корпус 1, 23 корпус 2, 23 корпус 3, 23-а (школа №64), 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 25-а (детский сад №143), 27, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 27 корпус 3, 28, 28-а, 30, 30-а, 30-б, 32, 32-а (детский сад №145), 32 корпус 1, 32 корпус 2, 34, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 36, 38, 38 корпус 1, 38 корпус 2, 38 корпус 3;
  • улица Чернышевского, дома №№ 6-а, 10, 16;
  • улица Щорса, дома №№ 1, 2-а, 2-б, 2-в, 5, 33-а (детский сад №116), 33/9, 35, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 37, 37 корпус 1, 37 корпус 2.

Полный график отключений горячей воды летом можно посмотреть по ссылке.


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