Рязанцам предложили поучаствовать в легкоатлетическом марафоне «Рязанский кремль-2018»

Рязанцам предложили поучаствовать в полумарафоне «Рязанский кремль-2018». Об этом сообщил
В пятницу, 11 мая, в 23:00 на
Полумарафон пройдет 12 мая, на Соборной площади. Программа соревнований:
- 9:00-11:00 — регистрация участников (площадь Соборная, дом №16);
- 11:15 — старт 200 метров «Метр с кепкой» (дети до 14 лет);
- 11:30 — торжественное открытие;
- 12:00 — старт 10 километров (спортсмены не моложе 16 лет);
- 12:10 — старт полумарафона 21 километр 97 метров (спортсмены не моложе 18 лет).
Напомним, в субботу из-за соревнований в центре Рязани