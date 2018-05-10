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19:21, 10 мая 2018 377
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Рязанцам предложили поучаствовать в легкоатлетическом марафоне «Рязанский кремль-2018»

Рязанцам предложили поучаствовать в легкоатлетическом марафоне «Рязанский кремль-2018»

Фото: © RZN.info / Надежда Спирина

Рязанцам предложили поучаствовать в полумарафоне «Рязанский кремль-2018». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В пятницу, 11 мая, в 23:00 на официальном сайте соревнований закроется электронная регистрация для участия в открытом легкоатлетическом марафоне.

Полумарафон пройдет 12 мая, на Соборной площади. Программа соревнований:

  • 9:00-11:00 — регистрация участников (площадь Соборная, дом №16);
  • 11:15 — старт 200 метров «Метр с кепкой» (дети до 14 лет);
  • 11:30 — торжественное открытие;
  • 12:00 — старт 10 километров (спортсмены не моложе 16 лет);
  • 12:10 — старт полумарафона 21 километр 97 метров (спортсмены не моложе 18 лет).

Напомним, в субботу из-за соревнований в центре Рязани перекроют движение. Из-за этого изменится расписание общественного транспорта.


© RZN.info

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