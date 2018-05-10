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13:37, 10 мая 2018 575
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В субботу из-за перекрытия в центре Рязани изменится движение общественного транспорта. Расписание

В субботу из-за перекрытия в центре Рязани изменится движение общественного транспорта. Расписание

В субботу, 12 мая, из-за перекрытия в центре Рязани изменится движение общественного транспорта. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Из-за этого общественный транспорт будет ходить по измененным схемам.

С 6:00 до 10:30 троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района поедут по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина

Автобусы маршрута №41:

  • при движении из Московского района после площади Ленина последуют по улицам Ленина, Свободы, далее от площади Свободы по своему маршруту;
  • при движении в сторону Московского района после площади Свободы поедут по улицам Свободы, Ленина, далее от остановки «Детский мир» по своему маршруту.

С 10:30 до 15:00 троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района последуют по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина.

Троллейбусы маршрутов №3 и №10:

  • при движении от площади Ленина после остановки «Библиотека имени Горького» поедут по улице Ленина, площади Театральной, улицам Есенина, Грибоедова, далее от остановки «Мясокомбинат» по своему маршруту;
  • при движении в сторону площади Ленина после остановки «Мясокомбинат» последуют по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина, далее от остановки «Цирк» по своему маршруту.

Автобусы маршрута №18:

  • при движении от площади Ленина после остановки «Библиотека имени Горького» поедут по улице Ленина, площади Театральной, улице Есенина;
  • при движении в сторону площади Ленина последуют по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина, далее от остановки «Цирк» по своему маршруту.

Автобусы маршрута №23:

  • при движении от площади Ленина после остановки «Библиотека имени Горького» поедут по улице Ленина, площади Театральной, улицам Есенина, Грибоедова, далее от остановки «Мясокомбинат» по своему маршруту;
  • при движении в сторону площади Ленина после остановки «Мясокомбинат» следуют по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина, далее от остановки «Цирк» по своему маршруту.

Маршрутки №41:

  • при движении из Московского района после площади Ленина поедут по улице Ленина, площади Театральной, улице Есенина, далее от остановки «улица Кальная, дом №7» по своему маршруту;
  • при движении в сторону Московского района после остановки «улица Кальная, дом №7» последуют по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина, далее от остановки «Детский мир» по своему маршруту.

Маршрутки №75:

  • при движении от площади Ленина после остановки «Библиотека имени Горького» поедут по улице Ленина, площади Театральной, улице Есенина, далее от остановки «улица Кальная, дом №7» по своему маршруту;
  • при движении в сторону площади Ленина после остановки «улица Кальная, дом №7» последуют по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина, далее от остановки «Цирк» по своему маршруту.

Маршрутки №65, №66, №99:

  • при движении от площади Ленина после остановки «Библиотека имени Горького» поедут по улице Ленина, площади Театральной, улицам Есенина, Грибоедова, далее от остановки «Мясокомбинат» по своему маршруту;
  • при движении от площади Ленина после остановки «Мясокомбинат» последуют по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина, далее от остановки «Цирк» по своему маршруту.

Маршрутки №62:

  • при движении со стороны Спортивной улицы после остановки «Приобанк» поедут по улице Есенина до конечной «ТЦ «Круиз»;
  • при движении в сторону Спортивной улицы от конечной «ТЦ «Круиз» последуют по улице Есенина, далее от остановки «Приобанк» по своему маршруту.

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