В субботу из-за перекрытия в центре Рязани изменится движение общественного транспорта. Расписание

В субботу, 12 мая, из-за
Из-за этого общественный транспорт будет ходить по измененным схемам.
С 6:00 до 10:30 троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района поедут по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина
Автобусы маршрута №41:
- при движении из Московского района после площади Ленина последуют по улицам Ленина, Свободы, далее от площади Свободы по своему маршруту;
- при движении в сторону Московского района после площади Свободы поедут по улицам Свободы, Ленина, далее от остановки «Детский мир» по своему маршруту.
С 10:30 до 15:00 троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района последуют по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина.
Троллейбусы маршрутов №3 и №10:
- при движении от площади Ленина после остановки «Библиотека имени Горького» поедут по улице Ленина, площади Театральной, улицам Есенина, Грибоедова, далее от остановки «Мясокомбинат» по своему маршруту;
- при движении в сторону площади Ленина после остановки «Мясокомбинат» последуют по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина, далее от остановки «Цирк» по своему маршруту.
Автобусы маршрута №18:
- при движении от площади Ленина после остановки «Библиотека имени Горького» поедут по улице Ленина, площади Театральной, улице Есенина;
- при движении в сторону площади Ленина последуют по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина, далее от остановки «Цирк» по своему маршруту.
Автобусы маршрута №23:
- при движении от площади Ленина после остановки «Библиотека имени Горького» поедут по улице Ленина, площади Театральной, улицам Есенина, Грибоедова, далее от остановки «Мясокомбинат» по своему маршруту;
- при движении в сторону площади Ленина после остановки «Мясокомбинат» следуют по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина, далее от остановки «Цирк» по своему маршруту.
Маршрутки №41:
- при движении из Московского района после площади Ленина поедут по улице Ленина, площади Театральной, улице Есенина, далее от остановки «улица Кальная, дом №7» по своему маршруту;
- при движении в сторону Московского района после остановки «улица Кальная, дом №7» последуют по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина, далее от остановки «Детский мир» по своему маршруту.
Маршрутки №75:
- при движении от площади Ленина после остановки «Библиотека имени Горького» поедут по улице Ленина, площади Театральной, улице Есенина, далее от остановки «улица Кальная, дом №7» по своему маршруту;
- при движении в сторону площади Ленина после остановки «улица Кальная, дом №7» последуют по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина, далее от остановки «Цирк» по своему маршруту.
Маршрутки №65, №66, №99:
- при движении от площади Ленина после остановки «Библиотека имени Горького» поедут по улице Ленина, площади Театральной, улицам Есенина, Грибоедова, далее от остановки «Мясокомбинат» по своему маршруту;
- при движении от площади Ленина после остановки «Мясокомбинат» последуют по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина, далее от остановки «Цирк» по своему маршруту.
Маршрутки №62:
- при движении со стороны Спортивной улицы после остановки «Приобанк» поедут по улице Есенина до конечной «ТЦ «Круиз»;
- при движении в сторону Спортивной улицы от конечной «ТЦ «Круиз» последуют по улице Есенина, далее от остановки «Приобанк» по своему маршруту.