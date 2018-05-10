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11:46, 10 мая 2018 683
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Путин подписал указ о праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Путин подписал указ о праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Владимир Путин поручил регионам страны начать подготовку к мероприятиям, посвященным 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом передает «РИА Новости».

«Возложить на российский организационный комитет „Победа“ координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественных объединений по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне», — говорится в указе, подписанном президентом.

Путин поручил также правительству и оргкомитету «Победа» за три месяца разработать и утвердить план основных праздничных мероприятий, в том числе с участием глав иностранных государств и глав правительств. Кроме того, президент поручил «принять меры» по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны.

75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметят в 2020 году.


© RZN.info

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