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10:12, 10 мая 2018 609
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На время чемпионата мира по футболу запретят жарить шашлыки — СМИ

На время чемпионата мира по футболу запретят жарить шашлыки — СМИ

На время чемпионата мира по футболу введут особый противопожарный режим. Рекомендацию регионам дала комиссия по ликвидации ЧС, пишут «Известия».

Режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определяют муниципальные власти. Большинство не разрешает и пикники с жаркой шашлыков.

К примеру, в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области изданию пояснили, что нельзя использовать приспособления «для приготовления блюд на углях» как в лесах, так и в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях.

Также гражданам могут запретить въезд в леса, если пожароопасная обстановка осложнится.

В условиях режима действуют повышенные штрафы за нарушения.


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