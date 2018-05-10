На время чемпионата мира по футболу введут особый противопожарный режим. Рекомендацию регионам дала комиссия по ликвидации ЧС, пишут «
Режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определяют муниципальные власти. Большинство не разрешает и пикники с жаркой шашлыков.
К примеру, в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области изданию пояснили, что нельзя использовать приспособления «для приготовления блюд на углях» как в лесах, так и в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях.
Также гражданам могут запретить въезд в леса, если пожароопасная обстановка осложнится.
В условиях режима действуют повышенные штрафы за нарушения.