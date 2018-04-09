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16:16, 9 апреля 2018 140
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Жители Песочни пожаловались на шум и грязь от конечной маршруток

Жители Песочни пожаловались на шум и грязь от конечной маршруток

Жители Дашово-Песочни пожаловались на припаркованные под окнами маршрутки. Об этом в своем сюжете рассказала ГТРК «Ока». У дома №60 по улице Новоселов находится конечная остановка маршрутов №98, №47 и №73.

«Они вообще не должны тут стоять. Здесь люди прогуливаются с детьми. Единственная роща хорошая, а ее испортили парами бензина. Даже переходить дорогу страшно — пропустят или нет», — пожаловалась пенсионерка. От скопления машин испытывают неудобства не только жители окрестных домов, но и владельцы автомобилей. «Разбили всю дорогу. Осенью она еще более или менее была. Сейчас вообще уже проехать нельзя», — отметил один из жителей микрорайона.

Водители признают, что мешают рязанцам. Руководители компаний-перевозчиков пытаются добиться специального места для парковки, но пока безрезультатно. «У нас нет туалета, хотя мы просим тут поставить. Сигналим много по утрам и это тоже всем мешает», — поделился один из водителей.

При этом год назад для водителей 31 и 33 маршруток сделали парковку у ТЦ «Европа», туалетную кабинку и мусорный бак, но площадка не заасфальтирована, а уборкой контейнера никто не занимается. Размера стоянки недостаточно для такого количества автобусов.

В беседе с журналистами «маршрутчики без парковки» рассказали почему стараются не заезжать туда. «Посмотрите сколько на парковке места и сколько машин стоит. Всем плевать. Грязи на парковки по колено и машины буксуют. Смысла нет там стоять», — признаются они.

Отметим, что водителям маршруток парковаться возле жилых домов запрещено. В случае нарушения перевозчик заплатит крупный штраф. Такие правила установил Минтранс России. Помимо этого у ведомства есть требования к стоянкам, которые должны быть оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха водителей: уборными, мусорными контейнерами, освещением и даже камерами наблюдения. Организацией таких площадок должны заниматься городские власти.


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3 дня назад
Куличи Рязанского кремля

Куличи Рязанского кремля

Чтобы узнать, как готовят главные символы предстоящий Пасхи в Рязани, корреспондент RZN.info отправился в пекарню при местной епархии.

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