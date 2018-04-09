Житель Ряжского района пытался дать взятку полицейскому за незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщил
Мужчина предложил участковому 15 тысяч рублей, когда тот выявил факт незаконной торговли, но полицейский отказался.
Через несколько дней обвиняемый встретил сотрудника полиции на улице и напомнил о своем предложении, но получил отказ и предупреждение об уголовной ответственности. Мужчину не устроил такой ответ и он положил деньги в портфель, который участковый держал в руках.
Уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ передано в Ряжский райсуд. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом до 450 тысяч рублей.