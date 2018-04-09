За неделю на шести улицах Рязани сделали ямочный ремонт. Об этом рассказал и.о. главы администрации Сергей Карабасов на оперативном совещании, сообщил
Площадь ремонта составила 1800 квадратных метров.
На текущей неделе запланированы работы на 20 улицах города: Мервинской, Западной, Народном бульваре, Юбилейной, Интернациональной, Промышленной, Гагарина, Чкалова, Весенней, Сенной, Садовой, Некрасова, Новой, Славянском проспекте, Зубковой.
«Территориальным префектурам в течение двух дней необходимо обследовать улицы районов города с целью оперативного выявления участков, требующих ямочного ремонта, а также своевременного реагирования на обращения рязанцев», — подчеркнул Карабасов.