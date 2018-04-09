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17:49, 9 апреля 2018 124
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Волонтеры научат рязанцев помогать пожилым людям

Волонтеры научат рязанцев помогать пожилым людям

Волонтеры и сотрудники фонда «Старость в радость» пригласили рязанцев на встречу, которая состоится 20 апреля. Они научат желающих ухаживать за пожилыми людьми.

«Мы поделимся опытом волонтерской работы в домах престарелых, расскажем, как вести себя в сложных ситуациях, что можно, а чего следует избегать во время визита в дома престарелых и общении с их проживающими», — рассказали организаторы.

Волонтеры также ответят на вопросы рязанцев и разработают с ними программу посещения пожилых людей.

Встреча пройдет в 108CafeShop на улице Свободы, начало в 18:30. Участие в мероприятии бесплатно, до 20 апреля необходимо зарегистрироваться на сайте.


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«Скорую» вызывали?

Репортаж об одном дне из жизни рязанской «скорой»

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