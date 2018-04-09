Волонтеры научат рязанцев помогать пожилым людям

Волонтеры и сотрудники фонда «Старость в радость» пригласили рязанцев на встречу, которая состоится 20 апреля. Они научат желающих ухаживать за пожилыми людьми.
«Мы поделимся опытом волонтерской работы в домах престарелых, расскажем, как вести себя в сложных ситуациях, что можно, а чего следует избегать во время визита в дома престарелых и общении с их проживающими», — рассказали организаторы.
Волонтеры также ответят на вопросы рязанцев и разработают с ними программу посещения пожилых людей.
Встреча пройдет в 108CafeShop на улице Свободы, начало в 18:30. Участие в мероприятии бесплатно, до 20 апреля необходимо зарегистрироваться на