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21:20, 9 апреля 2018 563
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В Рязанской области пропал мужчина, задолжавший своим детям 150 тысяч

В Рязанской области пропал мужчина, задолжавший своим детям 150 тысяч

В Александро-Невском районе пропал мужчина, задолжавший своим детям 150 тысяч. Об этом сообщил сайт регионального УФССП.

Отец семьи уехал на заработки в соседний регион. Несколько лет мужчина регулярно приезжал к своим детям и оказывал материальную помощь.

Позже отец несовершеннолетних детей исчез. Тяжелое финансовое положение заставило его жену взыскать с него алименты.

Судебный пристав не смог найти должника, поэтому его объявили в исполнительный розыск. На момент заведения дела сумма задолженности составила почти 150 тысяч рублей. Но его так и не нашли.

Ряжский райсуд признал должника безвестно отсутствующим. Решение не вступило в законную силу.


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