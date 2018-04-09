В Рязанской области пропал мужчина, задолжавший своим детям 150 тысяч

В Александро-Невском районе пропал мужчина, задолжавший своим детям 150 тысяч. Об этом сообщил
Отец семьи уехал на заработки в соседний регион. Несколько лет мужчина регулярно приезжал к своим детям и оказывал материальную помощь.
Позже отец несовершеннолетних детей исчез. Тяжелое финансовое положение заставило его жену взыскать с него алименты.
Судебный пристав не смог найти должника, поэтому его объявили в исполнительный розыск. На момент заведения дела сумма задолженности составила почти 150 тысяч рублей. Но его так и не нашли.
Ряжский райсуд признал должника безвестно отсутствующим. Решение не вступило в законную силу.