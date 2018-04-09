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12:01, 9 апреля 2018 337
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В Рязанской области осудили двух фальшивомонетчиков

В Рязанской области осудили двух фальшивомонетчиков

В Рязанской области осудили двух фальшивомонетчиков. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В апреле 2017 года в Москве ранее судимая женщина купила за 2500 рублей десять поддельных банкнот номиналом в тысячу рублей. В мае 2017 года она вместе со своим знакомым во Владимирской и Рязанской областях сбыли шесть таких купюр.

Клепиковский райсуд назначил каждому из злоумышленников 11 месяцев исправительной колонии и штрафом 20 тысяч рублей каждому. В наказание зачли время содержания осужденных под стражей и освободили по отбытию срока.

Приговор не вступил в законную силу.


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