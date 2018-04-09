В Рязанской области осудили двух фальшивомонетчиков. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.
В апреле 2017 года в Москве ранее судимая женщина купила за 2500 рублей десять поддельных банкнот номиналом в тысячу рублей. В мае 2017 года она вместе со своим знакомым во Владимирской и Рязанской областях сбыли шесть таких купюр.
Клепиковский райсуд назначил каждому из злоумышленников 11 месяцев исправительной колонии и штрафом 20 тысяч рублей каждому. В наказание зачли время содержания осужденных под стражей и освободили по отбытию срока.
Приговор не вступил в законную силу.