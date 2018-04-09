В Рязанской области обворовали 17 гаражей. Об этом сообщил
С января 2018 года в полицию поступали сообщения о кражах в Скопине. Злоумышленники открывали замки ворот автобоксов и вывозили запчасти, колеса и инструменты.
Через некоторое время подобные кражи зафиксировали в Пронске и Михайлове.
В начале апреля оперативникам сообщили, что в Пронском районе появились автозапчасти и оборудование, похожие на похищенное.
Выяснилось, что преступлениям причастны 40-летний житель Михайлова и два 35-летних жителя Михайловского района.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой им грозит до пяти лет лишения свободы.