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17:22, 9 апреля 2018 626
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В Рязанской области обворовали 17 гаражей

В Рязанской области обворовали 17 гаражей

В Рязанской области обворовали 17 гаражей. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

С января 2018 года в полицию поступали сообщения о кражах в Скопине. Злоумышленники открывали замки ворот автобоксов и вывозили запчасти, колеса и инструменты.

Через некоторое время подобные кражи зафиксировали в Пронске и Михайлове.

В начале апреля оперативникам сообщили, что в Пронском районе появились автозапчасти и оборудование, похожие на похищенное.

Выяснилось, что преступлениям причастны 40-летний житель Михайлова и два 35-летних жителя Михайловского района.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой им грозит до пяти лет лишения свободы.


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«Скорую» вызывали?

«Скорую» вызывали?

Репортаж об одном дне из жизни рязанской «скорой»

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