«Северная компания» предложила рязанцам варианты жизни в городских квартирах у природы

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Для тех рязанцев, которые предпочитают жить в комфорте городских квартир, но при этом хотят находиться ближе к природе, «Северная компания» перечислила пять жилых комплексов, где возможно такое сочетание.
«Рядом с заливными лугами Оки и сосновым бором, строится седьмой дом ЖК „Юный“. В пойме реки Трубеж рядом с Московским шоссе, где будет парк в 20 га, растет ЖК „Метропарк“. Около Лесопарка и зеленой поймы Оки, недалеко от Орехового озера, возводится второй дом ЖК „Паруса“. Два естественных озера огибают эко-район „Северный“ в Дашково-Песочне, где тоже разобьют парк, обустроят пляж и лодочный причал. Строительство еще одного комплекса планируется в Горроще, рядом с Центральным парком», — говорится в пресс-релизе.