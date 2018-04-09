Рязанский десантник установит флаг ВДВ на Северном полюсе. Об этом сообщил
Курсант четвертого курса Владимир Пискарев отправится в 40-дневную экспедицию на Северный полюс. За эти дни группа преодолеет на мотобуксировщиках более 1300 километров.
Всего четверо курсантов из Рязани прошли подготовку к экспедиции в Карелии.
Военная экспедиция пройдет под руководством экспедиционного центра Минобороны России и Арктического центра подготовки. Ее задачей является исследование особенностей работы организма, спецсредств и техники при максимально низких температурах.