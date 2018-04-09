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11:36, 9 апреля 2018 132
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Рязанский десантник установит флаг ВДВ на Северном полюсе

Рязанский десантник установит флаг ВДВ на Северном полюсе

Рязанский десантник установит флаг ВДВ на Северном полюсе. Об этом сообщил сайт РВВДКУ имени Маргелова.

Курсант четвертого курса Владимир Пискарев отправится в 40-дневную экспедицию на Северный полюс. За эти дни группа преодолеет на мотобуксировщиках более 1300 километров.

Всего четверо курсантов из Рязани прошли подготовку к экспедиции в Карелии.

Военная экспедиция пройдет под руководством экспедиционного центра Минобороны России и Арктического центра подготовки. Ее задачей является исследование особенностей работы организма, спецсредств и техники при максимально низких температурах.


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3 дня назад
Куличи Рязанского кремля

Куличи Рязанского кремля

Чтобы узнать, как готовят главные символы предстоящий Пасхи в Рязани, корреспондент RZN.info отправился в пекарню при местной епархии.

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