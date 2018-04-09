Во вторник, 10 апреля, рязанские водители поддержат бойкот «Яндекс. Такси». Они соберутся в 12:00 около гипермаркета «Лента» в Борках.
Как пояснил RZN.info один из водителей, с приходом в Рязань «Яндекс. Такси» цены на перевозки в других конторах упали. «Цена посадки стала меньше, а бензин, наоборот, подорожал. Заказов в других конторах стало меньше, а в „Яндексе“ собирают очень большую комиссию с поездок. В результате мы получаем мало», — отметил собеседник.
По его словам, в «Яндекс. Такси» труд водителей «совсем не ценят», а чиновники не контролируют конторы перевозчиков, где «развелось много нелегалов».
Напомним, ранее активисты заявили, что предстоящий бойкот — это ультиматум. Они обещают, что если чиновники не обратят внимания на акцию, то таксисты откажутся работать с агрегаторами во время Чемпионата Мира по футболу.