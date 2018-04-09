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13:48, 9 апреля 2018 894
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Рязанские водители поддержат бойкот «Яндекс. Такси» 2

Рязанские водители поддержат бойкот «Яндекс. Такси»

Во вторник, 10 апреля, рязанские водители поддержат бойкот «Яндекс. Такси». Они соберутся в 12:00 около гипермаркета «Лента» в Борках.

Как пояснил RZN.info один из водителей, с приходом в Рязань «Яндекс. Такси» цены на перевозки в других конторах упали. «Цена посадки стала меньше, а бензин, наоборот, подорожал. Заказов в других конторах стало меньше, а в „Яндексе“ собирают очень большую комиссию с поездок. В результате мы получаем мало», — отметил собеседник.

По его словам, в «Яндекс. Такси» труд водителей «совсем не ценят», а чиновники не контролируют конторы перевозчиков, где «развелось много нелегалов».

Напомним, ранее активисты заявили, что предстоящий бойкот — это ультиматум. Они обещают, что если чиновники не обратят внимания на акцию, то таксисты откажутся работать с агрегаторами во время Чемпионата Мира по футболу.


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