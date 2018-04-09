Пятилетняя девочка пострадала при столкновении грузовика и «Форда» в Спасском районе

В субботу, 7 апреля, в Спасском районе столкнулись грузовик с прицепом МАЗ и Ford. Об этом сообщила
Авария произошла примерно в 15:40 на 255-ом километре дороги Москва-Челябинск. По предварительной информации, легковушка из Тамбовской области остановилась перед перекрестком на красный сигнал светофора. В этот момент сзади в него врезался грузовик под управлением 54-летнего жителя Тверской области.
В результате ДТП травмы получили три пассажирки иномарки, в том числе пятилетняя девочка, которая находилась в детском кресле.