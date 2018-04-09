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16:51, 9 апреля 2018 1 105
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Появилось видео наезда «Ленд Крузера» на пешеходов в центре Рязани 1

Появилось видео наезда «Ленд Крузера» на пешеходов в центре Рязани

Появилось видео наезда Ленд Крузера на пешеходов в центре Рязани. Запись опубликована в группе «Дороги Рязани».

Авария произошла в среду, 4 апреля, в 21:20 на перекрестке улиц Ленина и Свободы. Внедорожник на большой скорости попытался уйти от столкновения с «Приорой», зацепил ее, после чего вылетел на тротуар и сбил двоих человек.

Пешеходов госпитализровали, водители не пострадали.


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