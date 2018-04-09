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17:30, 9 апреля 2018 1 265
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Названы самые «денежные» вакансии в Рязани

Названы самые «денежные» вакансии в Рязани

Специалисты HeadHunter назвали самые «денежные» вакансии в Рязани. В список вошли десять наиболее высокооплачиваемых должностей.

Всего за последний месяц в рязанских компаниях открыли 140 вакансий с указанной зарплатой от ста тысяч рублей. Только 6% из них пришлось на предложения для топ-менеджмента.

Лидером рейтинга стала позиция шеф-повара со ставкой от 100 до 300 тысяч рублей в месяц без вычета НДФЛ. На втором месте оказалась вакансия директора по открытию супермаркетов, зарплата которого колеблется от 50 до 300 тысяч рублей. Третье в списке место регионального управляющего/директора кластера, такому работнику обещают от 150 тысяч рублей.

В рейтинг также вошли вакансии маркетолога (от 35 до 200 тысяч), руководителя офиса (от 60 до 180 тысяч), главного агронома (от 120 тысяч), разработчика веб-сервисов в ИТ-компании (от 120 до 150 тысяч) и операционного директора (до 150 тысяч).

Завершили список должности менеджера‎ по развитию агентской сети с зарплатой от 70 до 150 тысяч и инженера по продажам — с 50 до 150 тысяч.

Диапазон средних зарплат рязанцев с начала 2018 года составил от 25 до 50 тысяч рублей.


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