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18:17, 9 апреля 2018 565
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На окраине Рязани мужчина напал на полицейских с опасной бритвой. Видео

На окраине Рязани мужчина напал на полицейских с опасной бритвой. Видео

На окраине Рязани мужчина напал на полицейских с опасной бритвой. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратился 32-летний житель улицы Забайкальской. Он сообщил, что в подъезде дома на него напал незнакомец с опасной бритвой. Под угрозой расправы, злоумышленник отобрал у пострадавшего фотоаппарат и смартфон.

Оперативники выехали на место преступления, и в одном из соседних дворов увидели двух молодых мужчин, один из которых был пьян. Сотрудники полиции потребовали у них документы, после чего они попытались скрыться.

Когда полицейские начали останавливать мужчин, один из них достал опасную бритву и попытался оказать сопротивление, порезав куртки представителей власти. Оперативники применили физическую силу и обезоружили злоумышленников. При задержании из их одежды выпали фотоаппарат и смартфон, похожие на похищенные.

Выяснилось, что оба мужчины были неоднократно судимы.

В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 (разбой), по которой грозит до десяти лет тюрьмы. В отношении его друга, 37-летнего рязанца, возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), по которой грозит до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемых взяли под стражу.


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4 дня назад
Куличи Рязанского кремля

Куличи Рязанского кремля

Чтобы узнать, как готовят главные символы предстоящий Пасхи в Рязани, корреспондент RZN.info отправился в пекарню при местной епархии.

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