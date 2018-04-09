На окраине Рязани мужчина напал на полицейских с опасной бритвой. Видео

На окраине Рязани мужчина напал на полицейских с опасной бритвой. Об этом сообщил
В полицию обратился 32-летний житель улицы Забайкальской. Он сообщил, что в подъезде дома на него напал незнакомец с опасной бритвой. Под угрозой расправы, злоумышленник отобрал у пострадавшего фотоаппарат и смартфон.
Оперативники выехали на место преступления, и в одном из соседних дворов увидели двух молодых мужчин, один из которых был пьян. Сотрудники полиции потребовали у них документы, после чего они попытались скрыться.
Когда полицейские начали останавливать мужчин, один из них достал опасную бритву и попытался оказать сопротивление, порезав куртки представителей власти. Оперативники применили физическую силу и обезоружили злоумышленников. При задержании из их одежды выпали фотоаппарат и смартфон, похожие на похищенные.
Выяснилось, что оба мужчины были неоднократно судимы.
В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 (разбой), по которой грозит до десяти лет тюрьмы. В отношении его друга, 37-летнего рязанца, возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), по которой грозит до пяти лет лишения свободы.
Подозреваемых взяли под стражу.