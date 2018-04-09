Морозов закрепился в топ-10 медиарейтинга сенаторов

По итогам марта сенатор от Рязанской области Игорь Морозов остался на седьмом месте в медиарейтинге. Результаты исследования опубликовала «Медиалогия».
Второй представитель региона в Совфеде Олег Ковалев вновь оказался вне списка. Лидерство в списке сохранила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. На второй и третьей строчках остались Алексей Пушков из Пермского края и Константин Косачев из Марий Эл.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
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