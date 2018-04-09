Любимов поднялся на три позиции в медиарейтинге губернаторов

По итогам марта рязанский губернатор Николай Любимов занял 37 место среди 85 в рейтинге глав российских регионов, составленном «Медиалогией». За месяц он поднялся на три позиции.
Среди 18 глав ЦФО Любимов остался на шестой строчке. Рязанский губернатор расположился между коллегами из Вороженской и Иркутской областей.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 43,7 тысяч СМИ.