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10:23, 9 апреля 2018 512
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Любимов поднялся на три позиции в медиарейтинге губернаторов

Любимов поднялся на три позиции в медиарейтинге губернаторов

По итогам марта рязанский губернатор Николай Любимов занял 37 место среди 85 в рейтинге глав российских регионов, составленном «Медиалогией». За месяц он поднялся на три позиции.

Среди 18 глав ЦФО Любимов остался на шестой строчке. Рязанский губернатор расположился между коллегами из Вороженской и Иркутской областей.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 43,7 тысяч СМИ.


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