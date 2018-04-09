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10:04, 9 апреля 2018 269
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ЦБ отозвал лицензию у банка, работающего в Рязани

ЦБ отозвал лицензию у банка, работающего в Рязани

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Приказом от 9 апреля ЦБ отозвал лицензию у севастопольского банка «ВВБ». Об этом сообщил сайт регулятора.

«Деятельность руководства банка привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов, — сообщил Центробанк.

Одновременно в «ВВБ» ввели новую временную администрацию.

Банк является участником системы страхования вкладов.

«ВВБ» работает и в Рязани, офис расположен по адресу: улица Ленина, дом №4.


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