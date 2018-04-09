ЦБ отозвал лицензию у банка, работающего в Рязани

Приказом от 9 апреля ЦБ отозвал лицензию у севастопольского банка «ВВБ». Об этом сообщил сайт регулятора.
«Деятельность руководства банка привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов, — сообщил Центробанк.
Одновременно в «ВВБ» ввели новую временную администрацию.
Банк является участником системы страхования вкладов.
«ВВБ» работает и в Рязани, офис расположен по адресу: улица Ленина, дом №4.