В Старожилове неизвестные похитили ограждение с нового футбольного поля

В Старожилове на улице Денисова неизвестные похитили ограждение с нового футбольного поля. Об этом местный житель сообщил в группе «Типичное Старожилово» «ВКонтакте».
По его словам, в футбольное поле с искусственным покрытием и беговой дорожкой было вложено «колоссальное количество средств».
Пропажу восьми секций металлической рабицы обнаружили в четверг, 5 апреля.
Всех неравнодушных жителей, которые располагают какой-либо информацией о случившемся, попросили звонить по телефонам: (49151) 2-13-89, 2-16-79, 2-16-13.
Фото Сергея Лукина