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21:23, 8 апреля 2018 372
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В Старожилове неизвестные похитили ограждение с нового футбольного поля

В Старожилове неизвестные похитили ограждение с нового футбольного поля

В Старожилове на улице Денисова неизвестные похитили ограждение с нового футбольного поля. Об этом местный житель сообщил в группе «Типичное Старожилово» «ВКонтакте».

По его словам, в футбольное поле с искусственным покрытием и беговой дорожкой было вложено «колоссальное количество средств».

Пропажу восьми секций металлической рабицы обнаружили в четверг, 5 апреля.

Всех неравнодушных жителей, которые располагают какой-либо информацией о случившемся, попросили звонить по телефонам: (49151) 2-13-89, 2-16-79, 2-16-13.

Фото Сергея Лукина


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