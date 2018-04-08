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17:43, 8 апреля 2018 533
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В Рязанской области пропал 69-летний мужчина, страдающий рассеянным склерозом

В Рязанской области пропал 69-летний мужчина, страдающий рассеянным склерозом

В Рязанской области пропал 69-летний Мартьянов Николай Федорович. Об этом RZN.info сообщили родственники пропавшего.

В субботу, 7 апреля, мужчина уехал из дома в Касимове на автомобиле и не вернулся. В последний раз его видели в этот же день в 16:40 в деревне Ахматово.

Приметы: рост около 155 см, худощавого телосложения, седые волосы.

Автомобиль: Chevrolet Niva, госномер Р421РК62, серебристый с темными некрашенными пластиковыми накладками снизу.

Мужчина был без денег и документов, может быть дезориентирован.

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам: +7 (910) 644-49-68 или +7 (910) 644-52-89.


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3 дня назад
Куличи Рязанского кремля

Куличи Рязанского кремля

Чтобы узнать, как готовят главные символы предстоящий Пасхи в Рязани, корреспондент RZN.info отправился в пекарню при местной епархии.

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