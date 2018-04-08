В Рязанской области пропал 69-летний мужчина, страдающий рассеянным склерозом

В Рязанской области пропал 69-летний Мартьянов Николай Федорович. Об этом RZN.info сообщили родственники пропавшего.
В субботу, 7 апреля, мужчина уехал из дома в Касимове на автомобиле и не вернулся. В последний раз его видели в этот же день в 16:40 в деревне Ахматово.
Приметы: рост около 155 см, худощавого телосложения, седые волосы.
Автомобиль: Chevrolet Niva, госномер Р421РК62, серебристый с темными некрашенными пластиковыми накладками снизу.
Мужчина был без денег и документов, может быть дезориентирован.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам: